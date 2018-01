'Friends', o filme: era mentira!

Na semana passada, uma notícia publicada pelo tabloide britânico Daily Mirror quase fez muita gente ir para a fila do cinema à espera de um filme que estrearia daqui a dois anos. No caso, uma versão para os cinemas do seriado Friends.

O fato circulou na internet e foi ventilado por vários jornais. Mas era mentira. A Warner Bros, que produzia o seriado, acabou com o boato de que um filme dos seis amigos mais famosos da TV estaria nos planos do estúdio.

Mais: os empresários de alguns dos atores também manifestaram que seus clientes nunca tinham entrado em negociações para uma adaptação da produção, extinta em 2004 após ficar no ar por uma década.

Friends foi uma das produções televisivas de maior sucesso da TV americana. Até hoje a NBC busca uma comédia que chegue perto do seu patamar de audiência - seu final foi visto por mais de 50 milhões de pessoas nos EUA. A premiada 30 Rock, por exemplo, só não sai do ar graças aos seus Emmys e Globos de Ouro.

Para quem está com saudades do elenco, a Sony irá exibir neste final de ano a nova comédia Cougar Town, estrelada por Courteney Cox.