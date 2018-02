Fox também arma sua favela

A minissérie 9 Milímetros, uma mistura nacional de 24 Horas com The Shield, é a promessa da Fox para 2008. A atração, feita em co-produção com a Moonshot, vai focar o cotidiano e os conflitos de cinco policiais civis de São Paulo. 9 Milímetros tem estréia prevista no canal FX em maio do ano que vem. Serão quatro episódios, com possibilidade de produção de mais nove capítulos para fechar uma temporada completa. Um dos protagonistas é Eduardo, interpretado por Luciano Quirino (do filme A Casa de Alice). "Ele é um idealista", conta Quirino. "Eduardo se formou em Direito e se tornou delegado do departamento de Homicídios por indicação do sogro e sofre com isso." O ator conta que o personagem vive um conflito porque, ao mesmo tempo em que acredita na Justiça, no cumprimento da lei e na ética, entrou na polícia valendo-se de uma indicação. A parte 24 Horas da minissérie fica por conta do movimento que, segundo o diretor Michael Ruman, é resultado da câmera freak, insana. "É o Dogma 9 Milímetros", brinca o diretor. "A intenção é tornar tudo mais realista, porque o texto é extremamente humanizado. Não toparia fazer se fosse novelinha ou só filme de ação, por isso discutimos muito a individualidade de cada personagem." Já a porção The Shield vem com a trama, já que alguns policiais de 9 Milímetros usam meios ilegais para atingir a legalidade e passam por cima de valores éticos para fazer justiça. A filmagem está sendo feita em alta definição, mas não se sabe quando a transmissão do sinal do canal será em HD.