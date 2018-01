Fox Sports sobe entre os esportivos Apesar de ter entrado no final da fila dos canais dedicados ao esportes na TV paga brasileira, o Fox Sports fechou o ano de 2013 em segundo lugar entre os mais assistidos da categoria, empatado com o SportTV 2. A emissora teve média de audiência de 0, 15 ponto (cada ponto equivale a 62 mil lares), um índice bom para a TV por assinatura e 50% maior do que a ESPN, há mais tempo no ar. Lançado no Brasil em 2012, o Fox Sports tem recebido mais investimentos do Grupo Fox. O bom desempenho foi uma das razões pela qual a empresa decidiu tirar o canal Bem Simples do ar para dar lugar ao Fox Sports 2, que deve entrar no ar em 24 de janeiro.