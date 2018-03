Fox renova contrato de 'Os Simpsons' por mais duas temporadas

A Fox renovou a produção do seriado Os Simpsons por mais duas temporadas depois de chagar a um acordo com os dubladores dos personagens. As informações foram divulgadas no início da noite desta sexta-feira, 7.

A emissora havia afirmado nesta semana que não conseguiria mais produzir a animação sem que reduzisse 45% dos salários dos principais dubladores. Com isso as temporadas 24 e 25 de Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie estão garantidas.

A história satírica de Homer Simpson e sua família da classe trabalhadora tem sido um marco da cultura pop desde 1990. Em sua 23ª temporada, é o seriado que está há mais tempo no ar nos Estados Unidos.

O desenho também é visto em mais de 90 países, mas a audiência nos Estados Unidos caiu de forma constante nos últimos anos. É visto hoje por cerca de 7,1 milhões de norte-americanos, abaixo da média de 12,4 milhões há 10 anos, segundo dados.

Nesta sexta-feira, Harry Shearer, que dubla o empresário Mr. Burns e o vizinho que teme a Deus, Ned Flanders, se dispôs a ter um corte de 70% em seu salário para salvar o seriado.