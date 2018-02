Fox quer Porta dos Fundos em telefilmes

Regina Ralé visita Regina Casé. Agora que pertence ao cast do Multishow (GloboSat), Wellington Muniz, o Ceará, pode enfim dar as caras na Globo. Neste domingo, veremos no Esquenta o encontro, inédito, entre Regina Casé e sua sósia: Regina Ralé abre o programa e é surpreendida pela chegada da original. Ceará também diverte a plateia como Gabi Herpes, sua sátira de Marília Gabriela.

Xuxa terá uma versão online de seu programa na Record. Como a atração ocorrerá simultaneamente ao programa da TV, a loira contará com a atriz Bárbara Borges assumindo o papel de apresentadora do online e interagindo com as redes sociais para que TV e internet se alimentem em torno da loira, que estreia no dia 17.

20% foi o aumento do preço pago pelo Grupo Globo pelos direitos do Campeonato Paulista de Futebol pelo próximo triênio. A Globo considera que 10% está na conta de correção e tributos, sobrando de fato 10% de aumento real.

‘Lili, a ex’, série da O2 Filmes para o canal GNT, baseado na obra do cartunista Caco Galhardo, só aguarda pela agenda de Maria Casadevall para engatar a produção da 2.ª temporada. A atriz está na novela das 7, I Love Paraisópolis.

De 100 dias, o SBT festeja a vitória sobre a Record por 96, tendo empatado três e perdido só em 24/6 (morte do cantor Cristiano Araújo). A Record avisa que o cálculo se apega a números quebrados e despreza os empates técnicos endossados pelo Ibope, que vão muito além de 3: chegam a 47 no período.