Fox irá exibir série de terror cômico do criador de 'Glee' em 2015 A Fox encomendou a antologia de horror “Scream Queens” para o criador dos seriados “Glee” e “American Horror Story”, informou nesta segunda-feira a rede de televisão, em um momento no qual as emissoras de sinal aberto seguem a trilha de um formato de grande sucesso nos canais a cabo.