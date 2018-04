Fox: inéditos de Prison Break Nesta quinta-feira, às 22 horas, a Fox estréia os episódios inéditos da segunda temporada de Prison Break. Os inéditos serão exibidos sempre nesse horário, com reapresentação do capítulo anterior, às 21 horas. Esse segundo ano de Prison Break recomeça na Fox no episódio 14. São 22 no total. O capítulo desta semana, intitulado Jonh Doe, traz uma situação tensa em que Kellerman (Paul Adelstein) coloca Michael Scofield (Wentworth Miller) e Lincoln Burrows frente a frente com Steadman (Jeff Perry). Enquanto isso, T-Bag, o Tio Teddy (o ótimo Robert Knepper), aterroriza os Hollanders com o seu conceito distorcido de família. PRÓXIMA TEMPORADA A terceira temporada da série, que vai estrear no mês que vem nos EUA, trará algumas mudanças como novos personagens. Parte do quebra-cabeças da conspiração que colocou Lincoln Burrows (Dominic Purcell) no corredor da morte vai ser esclarecido já neste segundo ano, mas algumas questões obviamente ainda ficarão em suspense. Sem querer estragar a surpresa com spoilers, a terceira fase de Prison vai representar uma inversão dos papéis dos irmãos Michael e Lincoln e castigará alguns personagens que merecem passar por poucas e boas.