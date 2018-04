Fox faz de 'Os Simpsons' uma desanimação

Na suposição de que Os Simpsons continuasse sendo uma série engraçada, a excessiva exibição programada pelo canal pago Fox seria o suficiente para fazê-la insuportável. Em apenas 24 horas a desanimação é apresentada ao menos cinco vezes. E logo depois entra seu filho conceitual, Futurama, criada pelo mesmo Matt Groenning. A insistência vai seguindo mansa, avalizada pelo lançamento do filme, dia 17, com promessa de uma cena de nu frontal do personagem Bart. Será? Em 1989, a família americana alternativa e incorreta fazia rir. Passados 18 anos, e depois de 21 Grammys, tendo de atender a expectativas da audiência em 60 países, o modelo está esgotado. Poderá manter a popularidade se conseguir recuperar a acidez do tempo do descompromisso. Mais reprises Prospera a praga das repetições. Anunciado como "estreando na programação" - adivinhem? - o campeão de reprises, Entrando numa fria. Pior que isso: o canal FX cortou na faca o episódio de quarta feira da série britânica Ultimate Force. Danou-se o cliente, que ficou sem saber como termina a (boa) história.