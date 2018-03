Fox exibe episódios especiais de Glee no domingo

Fãs de Glee terão a chance de conferir episódios especiais da série neste Domingo. O canal pago Fox exibe os melhores musicais interpretados pela turma de Sue Sylvester.

A maratona começa às 17h com The Power of Madonna, seguido de Theatrically, com as canções de Lady Gaga, às 18h. Em seguida, às 19h, o canal exibe Jorney Season Finale, episódio final da primeira temporada.

Britney/Brittany passa logo em seguida, às 20h, com as canções de Britney Spears. O episódio The Substitute, com a participação de Gwyneth Paltrow cantando Miss You, de Cee Lo Green, fecha a noite às 21h.

Na seqüência, o canal leva ao ar quatro episódios especiais de Os Simpsons que têm a música como protagonista.