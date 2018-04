Fox estréia Standoff no lugar de 24 Horas No intervalo entre a 6ª e a 7ª temporadas de 24 Horas, a Fox estreará Standoff. No lugar da CTU, entra a Crisis Negotiation Unit (CNU), braço do FBI, em que os agentes Emily (Rosemarie DeWitt) e Matt (Ron Livingstone) trabalham em casos de ações com reféns, seqüestros, suicidas, entre outros. Além de parceiros, os dois são amantes e escondem isso do departamento. A série entra em cartaz em setembro.