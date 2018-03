Fox estreia 'Glee' e FX lança 'White Collar'

Além de estrear a já anunciada Lie To Me – que terá sua primeira temporada lançada antes em DVD –, a Fox vai trazer para o País duas novas séries: o musical Glee e o drama White Collar. Lie To Me, a atração liderada por Tim Roth, vai estrear no dia 29 de setembro. Já Glee chegará no dia 4 de novembro. White Collar vai entrar em cartaz por aqui somente em 2010. Segundo Gustavo Leme, vice-presidente da Fox no Brasil, Glee será exibida na Fox – e, portanto, será dublada – e White Collar está programada para ir ao ar no FX.