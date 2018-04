Fox ensaia lançamento do canal Baby TV Reservar faixas da programação ou canais inteiros para telespectadores de até 4 anos é uma tendência irreversível. A Fox pretende lançar em breve o canal Baby TV, que antes ocupava um bloco de sua programação. Voltado aos bebês e com conteúdo elaborado por especialistas, os programas são curtos (têm cerca de 3 a 5 minutos, pois bebês são muito dispersos) e a velha e boa repetição também tem vez aqui. Gustavo Leme, vice-presidente dos canais Fox, garante que a criação do Baby TV não foi impulsionada pelo sucesso do Discovery Kids. "A gente aposta nessa faixa de público porque não existe nenhum canal para essa faixa etária, os outros falam com crianças a partir dos 4 anos." Para Leme, o Discovery Kids é voltado para crianças em idade de alfabetização e não concorre com o canal. O Baby TV aposta que as mães vão comparecer. " O intuito do canal é promover a interação dos pais e dos bebês em frente à telinha", diz Marcello Braga, diretor de marca. Ainda sem operadora, o canal será à la carte, pois tem vida curta. "As pessoas vão comprar nesse certo período da vida, quando têm os bebês, e depois cancelar o pacote", avalia Leme.