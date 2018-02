Fox encurta 'American Idol' e lança nova série sobre Batman

"Gotham", que terá Jada Pinkett Smith no papel de vilã, concentra a ação no comissário Gordon, aliado da Batman na polícia, e traça a origem do super-herói da DC Comics.

"American Idol”, que está há 13 anos no ar e vem puxando para baixo a audiência da Fox, vai estrear a nova temporada duas noites por semana durante a fase de testes, mas “é bastante provável que acabe sendo um programa de duas horas em uma noite na maior parte da temporada”, disse o presidente do setor de entretenimento da Fox, Kevin Reilly, em uma conferência sobre a nova grade da emissora nesta segunda-feira.

A mudança irá reduzir o tempo do programa de cerca de 50 para 37 horas.

(Por Liana B. Baker)