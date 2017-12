Fox diz que Time Warner pode desistir de programas da Fox TV

Negociações entre os dois lados vêm sendo sustentadas por um desacordo sobre o valor da transmissão da Fox. A Fox está pedindo à Time Warner Cable um dólar por assinante em troca dos direitos de retransmissão para sua rede, segundo uma fonte familiar às negociações.

As negociações não incluem os canais de notícias da Fox nem o National Geographic.

Os executivos da Time Warner Cable esperam chegar a um acordo antes de 12 de janeiro, quando a nova temporada do popular "American Idol" entra no ar.

"Esperamos que a Fox não puna nossos clientes tirando a programação deles enquanto tentamos chegar a um acordo", disse a porta-voz Maureen Huff.

A Fox disse que lançou uma campanha publicitária para notificar os consumidores da Time Warner Cable da possibilidade de eles virem a perder o acesso a alguns de seus programas favoritos.

Em 2000 uma disputa similar entre a Walt Disney Co e a Time Warner deixou milhões de espectadores temporariamente sem os programas da ABC da Disney no sistema da Time Warner Cable. Os consumidores viam apenas uma tela azul e uma faixa com a frase "a Disney tirou a ABC de você".