FOX compila novo pacote de esquetes do Porta dos Fundos em série

Pancadão. É hoje que Merlô, o funkeiro de Juliano Cazarré, volta para o Morro da Macaca em A Regra do Jogo. Mas a alegria de mamãe Adisabeba, dona Susana Vieira, dura pouco. O filho sobe à favela ao lado de sua Janete (Susana Pires), diz que vai morar com a nova mulher em outro teto e faz questão de pagar aluguel para a mãe em um dos barracos de sua propriedade.

O ‘Programa do Jô’ retoma os trabalhos na próxima semana e volta ao ar no dia 28 de março, com edições inéditas.

Alô, pais e filhos: o Zoo Moo, canal infantil multiplataforma, convida as crianças a mandarem um vídeo com seu animal de estimação. Os melhores estarão na programação e nas redes sociais do canal. O regulamento está no site www.zoomoo.tv.br

Ricardo Scalamandré, diretor de Negócios Internacionais da Globo Internacional, foi eleito o personagem da semana do Natpe pela Produ, tradicional veículo do mercado televisivo. O mérito é atribuído ao conjunto da obra do executivo.

O lançamento de 'Supermax', série apresentada como a primeira produção original voltada exclusivamente aos mercados latino-americano e hispânico, pesou na premiação, que considerou ainda o desempenho dos produtos Globo no mercado internacional.

Em tempo: ‘Supermax’ ainda não tem previsão para ir ao ar no Brasil. Já gravada, está prevista para o 2.º semestre.

‘Os Dez Mandamentos’, o filme, estreou na quinta, 28, com 600 mil ingressos avulsos, ou seja, vendidos diretamente na bilheteria. Isso representa, nas contas da Paris Filmes, 70% dos ingressos vendidos ontem em todos os cinemas do País, com média de 550 espectadores por sala.

O terremoto no Nepal, presenciado por Carol Barcellos e Clayton Conservani, há um ano, quando a dupla buscava outras histórias para o Planeta Extremo, abrirá a nova temporada da série, dia 14, após o BBB.

O ‘Planeta Extremo’ desta vez soma oito episódios, incluindo uma ultramaratona no deserto do Atacama, um mergulho no cemitério de navios na Micronésia, explorações científicas na maior caverna do mundo, no Vietnã, e uma descoberta de trenó, no Círculo Polar Ártico.

6 pares de passistas mirins ocuparão o palco de Faustão no domingo de carnaval, dia 7, cada um com uma ‘madrinha de raiz’ (anônima) de escola de samba. Vale nota de júri, plateia e tem bateria formada especialmente para a ocasião

“João Kléber tem 26 segredos pra contar no programa. O único que ele revelou até agora é que o Cogumelo do Sol reduz a cinturinha”

RAFINHA BASTOS NO TWITTER