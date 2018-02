Fox anuncia sua nova grade

O divertido e implacável promotor Sebastian Stark, interpretado por James Woods, voltará à telinha. A Fox vai estrear a 2ª temporada de Shark em fevereiro. O canal mudou o dia de exibição da série, que irá ao ar às segundas, às 21 horas. Já em janeiro, capítulos da 1ª temporada de Shark poderão ser vistos nesse horário. O canal exibirá ainda a minissérie Into the West, de 2005, com histórias sobre os Estados Unidos no século 19, vistas sob a perspectiva de uma família branca e outra indígena. Na dança de cadeiras que parece agradar os grupos Sony e Fox - mas que, na verdade, confunde o público -, a série Burn Notice sai do FX para entrar na Fox, no lugar de Standoff, cujos últimos episódios vão ao ar em janeiro - a série foi cancelada nos EUA. Burn Notice estréia na Fox em fevereiro, às terças, às 21 horas, e será apresentada desde o piloto. Às quartas e quintas, às 21 horas, o canal Fox exibirá as reprises da 3ª temporada de Boston Legal - que terminará em janeiro - e do 2º ano de Prison Break. Já o serial killer mais bacana da TV ainda não tem data de retorno para o 2º ano, mas a Fox já está reprisando a 1ª temporada às segundas, às 22 horas. Dexter continuará a ser reexibido nesse horário em fevereiro. Tempo Final consta da grade de fevereiro sem mudança de horário: quintas, às 22 horas. E haverá apresentação de episódios inéditos da série. Ainda sobre Tempo Final, quem perdeu o capítulo brasileiro A Possuída, com Cynthia Falabella e Alexandre Rodrigues, pode assistir ao vídeo no link http://www.mundofox.com.br/br/series/tempo-final/a-possuida.