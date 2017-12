Fox 'amarela' no 20o. aniversário dos 'Simpsons'

Para a semana que começa no dia 3 de janeiro, elementos gráficos da Fox ficarão amarelos em homenagem aos personagens de Matt Groening.

Gráficos exibidos pela televisão, sites da Fox na Internet, páginas de redes sociais e promoções transmitidas no ar -- tudo estará em amarelo, além de diversas outras mudanças -- como âncoras de noticiários locais usando gravatas amarelas.

A iniciativa faz parte de uma etapa final no que tem sido um projeto de marketing em larga-escala para os "Simpsons" em homenagem à série. Também haverá um documentário com uma hora de duração no dia 10 de janeiro. O programa será dirigido por Morgan Spurlock, do "Super Size Me - A dieta do palhaço".

Logo antes do documentário, "Os Simpsons" exibirá seu 459o. episódio.

"Sempre soubemos que iríamos amarelar no final da campanha", brincou o vice-presidente executivo de marketing da Fox, Joe Earley, que conduziu a campanha de um ano e meio.

A iniciativa incluiu gincanas, competições para os telespectadores criarem suas próprias "piadinhas de sofá" e até os "Simpsons" recebendo seus próprios selos postais.

É raro uma rede de televisão investir tanto esforço num marketing de larga-escala para uma série antiga.

(Por James Hibberd)