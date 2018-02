Fotos raras mostram bastidores e gravações de 'Chaves'

Imagens raras do seriado Chaves estão causando comoção nas redes sociais depois de serem divulgadas pela rede Ozono Television, do México (e reproduzidas pelo SBT aqui no Brasil).

Nas imagens, os atores aparecem nos bastidores, gravações e até em viagens. Em uma das fotos, por exemplo, Florinda Meza (Dona Florinda) aparece de biquíni. Veja:

