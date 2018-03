Fotos mostram funeral de George

Os sites americanos divulgaram na semana que passou as fotos da gravação do primeiro episódio da 6ª temporada de Grey?s Anatomy e, para alívio dos fãs, Izzie (Katherine Heigl) aparece de negro e lenço na cabeça no enterro de George (T.R. Knight). O último capítulo deixou dúvidas sobre qual dos dois personagens morreria e a resposta, a partir dessas fotos, está dada.

A maior imagem da sequência acima flagra Patrick Dempsey (McDreamy) no cemitério onde foi gravado o funeral de George, na semana passada. Logo ao lado, na primeira foto, Izzie e seu marido Alex Karev (Justin Chambers) conversam com Meredith Grey, a protagonista Ellen Pompeo, que, exibe sua gravidez na útima imagem.

Em tempo: Sandra Oh (Christina Yang) e Chandra Wilson (Miranda Bailey), ambas da mesma Grey?s Anatomy, concorrem ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em série dramática.