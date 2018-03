Flora coloca drogas no carro de Halley Flora (Patrícia Pillar) vai armar uma cilada para Halley (Cauã Reymond). O rapaz está parado em um sinal de trânsito, quando se envolve em um acidente. Enquanto ele olha o estrago, o motorista de outro carro joga um saco de cocaína no banco traseiro do seu veículo. É aí que a polícia se aproxima e faz o flagrante.Flora (Patrícia Pillar) faz questão de contar o fato para Irene ( Glória Menezes) e Lara (Mariana Ximenez).