Se quando o tempo passa, o espelho pode ser um vilão da aparência, o que dizer dos atores - tão ligados à própria imagem - que têm agora de conviver com versões de si 10, 15 e até 30 anos mais jovens, nas várias reprises que inundam a TV? Até que ponto convém revisitar sua imagem algumas décadas depois?

Rainha do revival, Regina Duarte garante não ter problema em se assistir em produções do tempo do onça (leia entrevista ao lado). No ar no Canal Viva (em Vale Tudo, que acabou há uma semana, e em Roque Santeiro) e na nova versão de O Astro, na Globo, a atriz não é a única a acreditar que "é sempre um aprendizado" se rever em cena.

Estreante em telenovelas em 1985 (ano que Roque Santeiro foi exibida), Maurício Mattar compartilha do bom saudosismo e diz que adoraria rever A Padroeira. "Mas não queria me ver de novo em Salvador da Pátria", confessa o ator, garantido na próxima novela das 7 da Globo, de Miguel Falabella.

Também há, evidentemente, quem não goste muito de se rever mais jovem - e menos experiente. É o caso de Cássio Gabus Mendes, que já passou pela tela do Viva nas reprises de Vale Tudo e Anos Rebeldes.

Cláudia Ohana, no ar em Cordel Encantado e em Vamp, é outra que não fica a rever suas cenas antigas. "Sempre penso: ‘deveria ter feito de outra maneira’. Me acho muito imatura (em Vamp)", diz a atriz, mesmo sabendo que sua protagonista marcou época em 1991.

Alvo de incontáveis comentários na web, tanto o baú do Canal Viva quanto o festival em homenagem aos 30 anos do SBT conquistam facilmente o topo dos assuntos mais discutidos na web. E não à toa.

O que tem se apresentado é o que há de melhor nas prateleiras das emissoras de 10 a 30 anos atrás. Antes disso, pouca coisa foi preservada, seja por causa dos incêndios que consumiram material de vários canais, seja pela falta de cuidado de quem gravava uma fita em cima da outra, com o advento do videotape.

Confira o que pensam outros artistas sobre o fato de fazerem parte de tanta relíquia.

CLÁUDIA RAIA

"Acho en-gra-ça-dér-ri-mo rever minhas novelas. Estou curtindo muito ver Roque Santeiro, porque foi minha primeira vez em teledramaturgia. E eu com aquele nariz antigo e aquele cabelão que é mais uma instalação do que um cabelo (risos). Meus filhos acham um barato. Sabe que fui para Angola há três semanas lançar uma novela, e as pessoas só me chamavam de dançarina Ninon. Pensei: ‘Gente! Será que em 25 anos eu não fiz mais nada de importante na minha carreira?’ (risos). Mas, se fizessem um remake, papel para mim seria a Porcina, né? Tem papel mais a minha cara?"

MARA MARAVILHA

"Soube que quando passou meu episódio no Festival SBT 30 Anos, fiquei no ranking dos assuntos mais comentados do Twitter. Sabe que morro de saudade da época do Show Maravilha? Faria tudo de novo, meu trabalho com as crianças. E acho que o público gosta de ver (as reprises) porque o artista é aquele parente de longe. A gente gosta de saber como está. Hoje sou evangélica, trabalho com isso, mas ainda sou a Maravilha, apelidada pelo Silvio Santos, e ainda hoje sinto o carinho do público na minha loja de produtos variados (centro de São Paulo)."

CLAUDIA OHANA

"Não gosto de ver meus trabalhos antigos. Nunca fico vendo. O atual eu vejo, sim, pois é importantíssimo para mim, para ver o que é bom mudar, o que é preciso repetir. As pessoas falam para ver alguma coisa como Erêndira ou Ópera do Malandro, e eu não tenho muita vontade de ver. Às vezes eu curto ver Vamp. Acho engraçado, mas me acho imatura. E só gostaria de rever alguma coisa que nunca mais vi, como a 1º coisa que eu fiz na Globo, Obrigado, Doutor, com direção do (Walter) Avancini. Não acho que só o que era feito antigamente era bom. Estou em uma novela que é muito bem feita, que vai marcar história, vai virar um clássico e, um dia, vai passar no Viva."

NEY LATORRACA

"Às vezes vejo TV Pirata e vi Vamp. Não tenho problema com isso. Gosto de ver também pelos meus amigos, mas não gosto de assistir ao que estou fazendo agora. Acho que aquilo que a gente fazia era muito bom, era uma coisa de alto nível. A nossa profissão é um eterno exercício. Estamos sempre querendo acertar. Isso tudo faz parte de uma memória e dá saudade, sim. Todos os dias ando oito quilômetros na Lagoa Rodrigo de Freitas e, quando alguém me aborda, consigo saber qual é a idade da pessoa pelo personagem que ela lembra: Mederix, Barbosa... Agora, quem não gosta de se ver tinha que se tratar!"

DIOGO VILELA

"Eu assisto à TV Pirata, mas me dá uma estranha sensação de melancolia, fico meio tocado. Você vê como o tempo passou, e é estranho quando o tempo passa e você fica aprisionado numa coisa tão interessante. Às vezes tem programas que eu penso ‘nossa, nem sabia que eu tinha feito isso!’. Vira uma espécie de arquivo emocional quando a gente revê.

Hoje, em termos de produção, a TV evoluiu muito. Em termos de dramaturgia, já não sei julgar. O povo brasileiro é muito envolvido com a televisão. Tem gente que me viu numa situação lá atrás e ainda lembra se lembra. É muito sofrido pra mim, mas você se acostuma sofrer."

REGINA CASÉ

"Se só estivesse passando o TV Pirata, talvez sentisse um pouco de saudosismo. Mas ainda passa o Brasil Legal e o Esquenta! As pessoas têm uma resposta tão boa que parece que está passando na TV aberta. Vejo esses dois e fico impressionada, porque há uma correspondência entre eles. Na época, eu era hipercrítica, e hoje ainda fico pensando que podia ter feito o Esquenta! assim ou de outro jeito. Assistindo aos antigos, eu falo ‘caraca, que coisa maravilhosa!’. Consigo gostar das coisas de antes como gosto das de agora."

ENTREVISTA

Regina Duarte

Você se vê em produções antigas numa boa?

Não tenho conseguido ver muito, mas gosto de ver, sim. Acho que contribui bastante. Tem algumas coisas de que gosto e, muitas outras, não gosto. Mas é sempre um aprendizado. Ontem vi Roque Santeiro e dei muita risada. Ela (Porcina) é muito engraçada.

Em qual trabalho gostaria de se ver novamente?

Rainha da Sucata gostei muito de fazer. Acho que é uma novela que é um clássico.

E tem alguma que você prefira não rever?

Ah, não. Gostei de tudo o que fiz, embora tenha sido mais feliz com alguns trabalhos. Até mesmo aqueles que não me deram tantas alegrias foram importantes. Não é só na alegria e no prazer que você aprende. Acho que a gente aprende mais na dificuldade.

Na sua opinião, por quê as novelas antigas estão repercutindo tanto?

Estão sendo reprisados trabalhos de uma época de ouro da nossa teledramaturgia. Nós tivemos uma época que chamaria de muito fértil e criativa.

O público tem comentado muito essas tramas nas redes sociais. Você tem acompanhado isso?

Ouvi falar que houve uma repercussão grande no Twitter, com Vale Tudo e com O Astro agora. Me deu vontade de chegar mais perto do Twitter e do Facebook para ver o que está rolando.

Você acompanha suas produções atuais, como O Astro?

Faço questão de assistir. Acho que faz parte do meu trabalho, para ver o que foi feito, para ver o resultado, para ver os meus colegas - adoro ver.

Gostaria de fazer algum outro personagem de Roque Santeiro em um possível remake?

Não, nem a viúva. Já está feito, todos os personagens estão feitos. Tem coisas que são "imexíveis" (risos). / T.P.