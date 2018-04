Fique por dentro da programação musical Todos os dias, às 20h, a Eldorado FM (92,1) apresenta o programa Super 8. Ed Motta começa a semana com Empoeirado, com músicas de raros vinis. Na terça, João Marcello Bôscoli apresenta uma hora de Soul, R&b no Música Urbana. Qquem gosta de música brasileira não pode perder Vozes do Brasil, com Patricia Palumbo, na quarta. Quinta é a vez do baterista dos Titãs Charles Gavin com o Quintessência. Sexta tem o Talk Show Trip Eldorado. E pra terminar, sábado tem Jazzmasters, com o melhor do Groove.