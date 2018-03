Finalmente! Data estelar: Marte e Júpiter em trígono; a Lua será vazia da 1h53 às 12h56, horário de Brasília, quando ingressa em Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra a glória de nossa humanidade começa a sair do armário, superando milênios de confinamento individualista, onde a idéia de humanidade era a de um amontoado de indivíduos isolados ou de tribos diferentes. Neste momento, a consciência de todos constituirmos um único grupo, composto com todas as diferentes individualidades, começa a se tornar uma realidade e, com isso, passaremos a brilhar com luz verdadeira, sem confiscos indevidos da graça da Vida, como se cada um de nós precisasse acumular indevidamente os recursos do planeta enquanto que o restante de nosso grupo devesse passar fome e miséria. O grupo humano emerge e deixa para trás o amontoado informe de indivíduos encantados com o brilho falso de suas personalidades. Finalmente! Áries 21/3 a 20/4 Você perceberá claramente, no momento atual, quem são as pessoas que só prometem e nada fazem. Isso deve servir para organizar-se melhor e dar os passos necessários para que o grupo de trabalho se torne eficiente e enxuto. Touro 21/4 a 20/5 Entre um tumulto e outro acena a oportunidade de crescer e prosperar, mas, entenda, este é só um aceno, o qual, para ser aproveitado, precisa de algo mais do que atenção. Precisa de disposição e espírito de aventura de sua parte. Gêmeos 21/5 a 20/6 Enfrente com coragem todas as adversidades e limitações, pois dessa luta depende o fortalecimento, ou fragilização, de sua presença. Na verdade, não importa o resultado da luta, mas apenas que você a desenvolva da melhor forma. Câncer 21/6 a 21/7 Ainda que as pessoas briguem entre elas, mesmo assim terão de andar juntas nesta parte do caminho, já que as conquistas que poderiam fazer dependem inteiramente de se ajudarem mutuamente. Conviver é necessário, brigar é supérfluo. Leão 22/7 a 22/8 Ainda que sua alma deseje reservar um momento para pensar a respeito de tudo, este momento terá de ser curto, definitivamente curto, pois é necessário agir com a maior velocidade possível. O tempo é de ação, não de contemplação. Virgem 23/8 a 22/9 Neste momento, a obstinação toma conta de sua alma. Você não tem como saber, de forma antecipada, o resultado da ação empreendida pela obstinação, mas pelo menos você tem condições de saber se esta é legítima, ou mera teimosia. Libra 23/9 a 22/10 Lute com ferocidade para defender tudo que considerar seu e, também, para que ninguém invada sua privacidade sem sua autorização. Este é um momento de luta, no qual se desenvolve a defesa do seu território emocional e mental. Escorpião 23/10 a 21/11 Não será por falta do que fazer que sua alma se preocupará, pois inúmeros afazeres se encontram à espera de você lhes prestar a devida atenção. Por isso, tire da mente o desânimo e continue enfrentando o que estiver à disposição. Sagitário 22/11 a 21/12 Aprimore sua força de vontade, reluza seus talentos, o problema não é de dinheiro, mas de desânimo. Por isso, passe rapidamente por quaisquer preocupações materiais que despontarem, pouse seus olhos além dessas limitações. Capricórnio 22/12 a 20/1 Quanto tudo ficar muito difícil, considere iso um sinal do destino para que você detenha seus movimentos, passando a observar tudo com maior objetividade. As limitações nem sempre são ruins, às vezes elas acontecem para ajudar. Aquário 21/1 a 19/2 Evite buscar paz e sossego, pois o momento é de guerra, de confronto com os aspectos de relacionamento que não podem mais ser jogados a escanteio enquanto a vida continua com uma suposta, mas falsa, aparência de normalidade. Peixes 20/2 a 20/3 Deixe de lado quaisquer melindres que resultarem da relação com pessoas que demonstrem autoridade e capacidade de mando. Agora é hora de seguir as regras e orientações que outras pessoas determinarem. Você consegue?