Final de 'Game of Thrones' atrai 7,1 mi de telespectadores

O sangrento final da quarta temporada da série Game of Thrones, da HBO, teve uma audiência de 7,1 milhões de telespectadores, afirmou a emissora nesta segunda-feira, superando as 5,4 milhões do último episódio da temporada passada.

O episódio The Children, transmitido domingo, acabou com muitos dos seus personagens principais tomando decisões importantes que marcarão o seu caminho para a próxima temporada, enquanto que outros morreram.

A HBO disse que o programa teve uma audiência que somou 9,3 milhões de telespectadores considerando transmissões ao vivo e repetições. O canal a cabo, propriedade da Time Warner, ainda não divulgou a audiência total, que inclui os vídeos pagos e a transmissão móvel.

O programa superou Família Soprano para se tornar o seriado mais popular da história da HBO. O capítulo de estreia da quarta temporada foi visto por 6,6 milhões de telespectadores.

"Game of Thrones" é uma série medieval baseada nos livros do escritor George R.R. Martin sobre famílias de ficção que lutam pelo controle de uma terra mítica, Westeros.