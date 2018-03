Final com ibope fraco e casamento coletivo

Final feliz para Lívia (Grazi Massafera) e João (Ricardo Pereira) em Negócio da China. O português conquista definitivamente o coração da loira e consegue levá-la ao altar em cerimônia coletiva no Parque das Nações, bairro fictício da novela. O casamento irá ao ar esta semana, a de despedida da trama das 6 da Globo, que deixa o horário com péssima audiência para os patamares da emissora: a novela chegou a marcar 14 pontos e fechou a média com 21 pontos. Além de Lívia e João, outros dois casais também se acertam na cerimônia coletiva, que contará com quase todo o elenco: Diego (Thiago Fragoso) e Antonella (Fernanda de Freitas), e Semíramis (Zezé Polessa) e o português Belarmino (Joaquim Monchique), que finalmente legaliza sua situação com a amante. Para alegria da família de Edmar (Ney Latorraca) e Flor de Lys (Bruna Marquezine), o bar El Chaparrito será reconstruído com sucesso. Já Júlia (Natália do Vale), resolve assumir de vez seu romance com Adriano (Herson Capri), e aceita o convite dele para morar em São Paulo.