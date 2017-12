Fim de ano sem inéditos na TV paga

.

LICENÇA - 'House' folga um mês

No fim de ano, a pausa nos episódios inéditos das séries do Universal Channel começa no dia 21 de dezembro e acaba na semana de 11 de janeiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

The Good Wife para no 6º capítulo, Conjugal, no ar dia 14, às 22 h. Volta dia 11 de janeiro.

Law & Order: SVU terá seu último inédito exibido no dia 15, às 23 h. Trata-se de Users, 7º capítulo da 11ª temporada. A atração volta no dia 12 de janeiro.

Three Rivers, que teve produção pausada nos EUA por baixa audiência, breca no 8º episódio. The Kindness of Strangers, no ar dia 16, às 23 horas. Retorna em 13 de janeiro.

O último inédito de House vai ao ar dia 17, às 23 horas, e é intitulado Wilson, 9º capítulo do 6º ano. O médico volta dia 14 de janeiro.

WARNER CHANNEL

As séries entram em reprise a partir de 20 de dezembro e devem retornar na 2ª quinzena de janeiro.

AXN

Criminal Minds terá episódios inéditos nesta 3ª feira (The Big Wheel) e dia 15 (Roadkill). São os capítulos 22 e 23 da 4ª temporada. Depois, só reprises. Os dois últimos episódios da temporada vão ao ar em janeiro e, na sequência, o canal estreia o 5º ano.