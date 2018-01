Filmes na TV

O Espião que Saiu do Frio

The Spy Who Came In From The Cold. (Eua, 1965.) Dir. de Martin Ritt, com Richard Burton, Claire Bloom, Oskar Werner, Peter Van Eyck, Sam Wanamaker.

No mesmo ano em que Ritt fez sua adaptação do livro de John Le Carré, James Bond estava na tela em sua quarta aventura. O agente secreto se tornara personagem da moda. Aventura, sexo, direito de matar – glamour. Ritt, que esteve na lista negra do macarthismo, pegou carona no escritor para se insurgir contra tudo isso. Preto e branco suntuoso – a fotografia é do grande James Wong Howe –, foco na desglamourização. Leamas é espião britânico enviado à Alemanha Oriental para servir de isca numa operação top secret. Para isso, tem de se infiltrar no inimigo, agindo como agente duplo. Todo mundo desconfia dele, e ele desconfia de todo mundo. Richard Burton, em pleno affair com Elizabeth Taylor, é excepcional no papel. Dois anos antes, o diretor iniciara sua grande fase com Hud, o Indomado. Viriam as obras-primas.

Telecine Cult, 17H55. Reprise, P&B, 112 Min.

Sicário – Terra de Ninguém

Sicario. (Eua, 2015.) Dir. de Denis Villeneuve, com Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro, Jon Bernthal.

Emily Blunt faz agente idealista do FBI que se integra à força-tarefa que combate o tráfico na fronteira mexicana. Corrupção, violência e uma excepcional atuação de Emily.

MEGAPIX, 22H30. Reprise, Colorido, 121 Min.

Um Estranho no Ninho

One Flew Over The Cuckoo’s Nest. (Eua, 1975.) Dir. de Milos Forman, com Jack Nicholson, Louise Fletcher.

Apesar do horário, um grande programa. Venceu o Big Five naquele ano – Oscars de filme, direção, ator, atriz e roteiro. Nicholson desafia a ordem num instituto psiquiátrico.

PARAMOUNT, 2H25. Reprise, Colorido, 133 min.

Streaming

COMÉDIA

Quase 18

Filme independente divertido, Quase 18 mostra o drama de uma menina que descobre que sua melhor amiga está namorando o seu irmão. Leve, filme faz um bom retrato da juventude.

ITUNES, 2017, 105 min.

DRAMA

Terceira Pessoa

Mostra um grupo de pessoas, em vários lugares do mundo, que passam por obstáculos no amor e nos relacionamentos.

NETFLIX, 2013, 136 min.

TERROR

Corrente do Mal

Uma jovem começa a ser perseguida por um fantasma após ter sua primeira relação sexual. A história é estranha, mas é um ótimo filme de terror. Extremamente original.

Telecine Play, 2014, 97 min.

Matheus Mans

DVD

Você pode iniciar o ano (re)vendo em DVD, e com direito a extras, um dos filmes mais acessíveis de Godard. Um casal e suas diferenças. Para começar, não falam a mesma língua. O cachorro da capa é do próprio diretor, e ganhou a Palme Dog em Cannes.

Crianças

AÇÃO

Lenda do Tesouro Perdido

Nicolas Cage busca tesouro cujo segredo está escondido na Declaração de Independência dos EUA. Grande diversão, e você pode emendar com a sequência, O Livro dos Segredos.

SPACE, A Partir Das 20H23.