Filmes na TV

Aura

El Aura. (Argentina, 2005.) Dir. de Fabian Bielinsky, com Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Alejandro Awada.

Além de taxidermista – alguém que se dedica a empalhar animais –, o personagem de Ricardo Darín neste filme também é epiléptico, e ele considera esse o estado perfeito para um homem, porque o deixa em suspenso no mundo, sem necessidade de pensar. O filme de Fabián Bielinsky é sobre como esse homem seguro na profissão, e no planejamento de um roubo, ou de um assassinato, não sabe se relacionar com a mulher nem se dá conta de como sua sinceridade pode ferir as pessoas. Bielinsky ganhou projeção internacional com outro filme protagonizado por Darín, Nove Rainhas. Em 2006, foi encontrado morto num hotel em São Paulo. Martin Hodara, seu assistente, realizou Neve Negra – em cartaz nos cinemas –, com Darín e Dolores Fonzi. Talvez seja o caso de rever A Aura. Darín quer cometer o crime perfeito. Um incidente na floresta lhe fornece os meios. Perturbador.

Telecine Cult, 17H30. Reprise, Colorido, 133 min.

VEJA TAMBÉM

Monty Python – O Sentido da Vida

Monty Python’s Meaning Of Life. (Inglaterra, 1983.) Dir. E Interpretação de Terry Jones, com Graham Chapman, John Cleese, Terry Gillian, Eric Idle.

Uma interpretação sobre o sentido da vida, e da morte. Episódico e irreverente, bem no estilo do Monty Python.

TCM, 23H45. Reprise, Colorido, 103 min.

Cinema, Aspirinas e Urubus

(Brasil, 2005.) Dir. de Marcelo Gomes, com João Miguel, Peter Ketnath, Hermila Guedes.

Vendedor de aspirinas percorre o sertão num caminhão que exibe filmes de propaganda. E dá carona a um morador dos cafundós. A reinvenção do Cinema Novo por Marcelo Gomes.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 99 min.

Streaming

DRAMA

Corações Famintos

Apesar de o nome lembrar um filme trash de terror, Corações Famintos é um delicado drama sobre a relação conturbada de um casal que não concorda nos modos de criação de sua filha.

Telecine Play, 2014, 112 min.

COMÉDIA

Tickle Head

Uma pobre vila de pescadores está próxima de receber um grande investimento. Mas, para isso, precisa convencer um médico a se mudar para lá.

NETFLIX, 2013, 113 min.

ANIMAÇÃO

A Bailarina

Uma garota órfã foge para Paris em busca de seu sonho: se tornar uma bailarina. Animação boa para crianças e adultos. Diverte.

ITUNES, 2017, 89 min.

Matheus Mans

DVD

O belo longa de Clint com Tom Hanks como o piloto que conseguiu pousar avião em pane no rio Hudson. Em vez de ser saudado como herói, ele é levado a julgamento pela seguradora. Clint e seus clássicos, aqui, o mestre John Ford. A grandeza dos derrotados.

Crianças

INFANTIL

Paulie – O Papagaio Bom de Papo

As memórias de um papagaio, incluindo o período em que ajudou garota gaga a aprender a falar. Acredite – é bem melhor do que parece.

FOX, 13H05. Reprise, Colorido, 91 min.