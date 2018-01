Filme sobre atentados em Paris é adiado após reação negativa

A emissora de TV pública francesa France 2 adiou a produção de um filme cujo pano de fundo seria a série de atentados coordenados em Paris em novembro de 2015 após pedidos das vítimas.

O longa-metragem se chamaria Ce Soir-Là (Aquela Noite) e contaria uma história de que nasce durante a tragédia, entre dois sobreviventes que se conhecem na casa de shows Bataclan, um dos locais atacados pelos terroristas.

As filmagens já ocorreram, mas a obra ainda está em processo de edição. Mais de 40 mil pessoas assinaram uma petição online para que o filme não seja transmitido.

A petição foi organizada por Claire Peltier, cujo companheiro foi vitimado nos atentados.

Ao todo, 130 pessoas morreram nos ataques, sendo que 89 estavam no Bataclan, onde ocorria a apresentação dos Eagles of Death Metal, banda que é um projeto paralelo vinculado a Josh Homme, líder do Queens of the Stone Age.