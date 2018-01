Filme mostra Jane Austen como paqueradora inveterada Os fãs de Jane Austen que pensam que a romancista inglesa do século 18 era uma moça recatada da zona rural podem se chocar com um novo filme da TV britânica que a mostra flertando, sofrendo ressacas e mudando de idéia em relação a um pedido de casamento que já tinha aceitado. Mas a roteirista de "Miss Austen Regrets" acha que qualquer pessoa que tenha lido seus livros reconhecerá Austen como uma mulher espirituosa e hábil em relacionar-se na sociedade. "Não estou pintando um retrato malicioso", disse Gwynteh Hughes. "Algumas pessoas podem não gostar de ver Jane Austen de ressaca, mas meu objetivo não foi chocar." Helen Lefroy, parente distante de Tom Lefroy, que foi amigo de Jane Austen, disse que a escritora pode ter sido agitada e brincalhona, mas que "não era desmedida". "Sabemos muito pouco sobre ela, mas não acho que ela estivesse à procura de um casamento", disse Lefroy. "O que ela queria era compreender as relações entre homens e mulheres, coisa que usou tão bem em seus romances." O roteiro do filme produzido pela BBC e que irá ao ar no domingo é baseado nas mais de cem cartas ainda existentes escritas por Jane Austen a sua irmã Cassandra e sua sobrinha Fanny. Autora dos clássicos literários "Orgulho e Preconceito" e "Razão e Sensibilidade", Jane Austen nunca encontrou um "Mr. Darcy" em sua própria vida. Mas o filme mostra vários namoros dela e também um pedido de casamento, que Austen, então com 27 anos, inicialmente aceitou, mas então, depois de passar uma noite refletindo, rejeitou. "Isso teria sido visto como uma grosseria incrível, uma enorme falta de educação", disse Hughes. "Como algo escandaloso, frívolo e errado." Mais tarde, já na meia-idade, Jane Austen se apaixonou por um médico dez anos mais jovem que ela, que tratava seu irmão. "Acho que ela o desejava loucamente", disse Hughes. A roteirista acrescentou que Austen flertou muito em sua vida e gostava de frequentar festas. "Ela era uma mulher normal", dise Hughes. "Quando ia a uma festa, tomava vinho e podia acordar de ressaca." Hughes acredita que muitas das cartas de sua irmã foram destruídas por Cassandra para poupar os sentimentos de amigos, familiares e vizinhos e para proteger a privacidade de sua irmã. "Jane Austen era animada e implacável em suas críticas. Alguns dos comentários que fazia sobre seus vizinhos são capazes de fazer você chorar de rir."