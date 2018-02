Filme com Nicole Kidman e Sandra Bullock pode virar série

A Warner está desenvolvendo uma versão do longa Da Magia à Sedução (Practical Magic) para a TV, em formato de série. A informação foi divulgada pelo site The Hollywood Reporter. No filme de 1998 baseado no livro de Alice Hoffman, Nicole Kidman e Sandra Bullock são duas jovens bruxas.

Personagens centrais da história, as irmãs Sally (Bullock) e Gillian Owens (Kidman) carregam uma maldição: todos os homens por quem se apaixonam, morrem. A praga foi rogada pela própria mãe da dupla, que teve o coração partido por um amante. E vale para todos os descendentes da família.

Ainda não se sabe quem interpretaria as irmãs na série de TV.

Se vingar, Da Magia à Sedução entrará para o hall de séries de TV sobre bruxas que inclui as bem-sucedidas Charmed, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira e, claro, A Feiticeira.