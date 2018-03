Filmagens da última temporada de 'Game of Thrones' devem avançar por 2018

Muito se especula sobre a data de exibição da temporada final da série Game of Thrones, que ainda não foi confirmada pela HBO. Um dos atores da série, porém, pode ter dado um indicativo que os últimos episódios devem ser exibidos apenas em 2019.

Em entrevista ao site TV Guide na quinta-feira, 5, o ator Liam Cunningham, que vive o personagem Davos Seaworth, revelou que as filmagens da oitava e última temporada, que começam em outubro, devem avançar por 2018, próximo ao meio do ano. Segundo ele, os episódios, como já havia sido discutido pelos criadores da série anterioermente, devem mesmo ter uma duração maior.

"Os episódios definitivamente vão ser maiores e, pelo que eu ouço, até mais", diz Cunningham, que, de acordo com o TV Guide, já volta ao set de Game of Thrones neste domingo para a leitura dos roteiros em Belfast, na Irlanda do Norte.

"Nós vamos filmar até o verão", afirma, se referindo ao período no hemisfério norte, que ocorre entre junho e setembro. "Quando você pensa nisso, até a temporada passada tínhamos seis meses para fazer 10 episódios, então nós estamos fazendo muito mais que isso para apenas seis episódios. Então obviamente vai significar que os episódios serão mais longos."

Por conta do longo tempo de pós-produção da série, os fãs especulam, a partir desta declaração, que os episódios inéditos de Game of Thrones devem chegar à TV apenas em 2019.