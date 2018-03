Filhos do Carnaval tem estreia adiada A estreia da 2ª temporada da série nacional Filhos do Carnaval, coprodução da HBO com a O2 Filmes, foi primeiramente programada para o fim de 2008, passou para julho deste ano e, agora, ficará para setembro, após exibição do 2º ano da argentina Epitáfios. As filmagens de Filhos acabaram somente no Natal do ano passado.