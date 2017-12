Filhos de Jackson estão entre 'pessoas mais fascinantes' de 2009

Em seu especial de TV "As 10 Pessoas Mais Fascinantes de 2009", que irá ao ar na próxima semana, a jornalista da ABC TV também vai focar os popstars sensacionalistas Lady Gaga e Adam Lambert, o comentarista de TV de direita Glenn Beck, o cineasta Tyler Perry, o jogador do NFL Brett Favre e Jenny Sanford, a mulher traída do governador da Carolina do Sul.

O programa, que acontece anualmente, também vai incluir um perfil dos filhos de Michael Jackson: Prince Michael, de 12 anos, Paris, 11, e Prince Michael II, 7, também conhecido como Blanket.

Não ficou claro de imediato se os filhos de Jackson, que até a morte de seu pai, em junho, eram mantidos à distância da mídia, serão entrevistados para o programa.

A décima pessoa na lista está sendo mantida em segredo até o especial ir ao ar na ABC, em 9 de dezembro. No ano passado o lugar foi preenchido pelo presidente Barack Obama.