Filho diretor não dá moleza

Hermínia

"Comecei com uma fala aqui, outra ali. Em Vamp, fiz uma beata. No começo, o Jorge era muito enérgico. Ele dava notas para as minhas cenas - 5, 6 e até 8! Agora, não se preocupa mais."

Zazá (1997)

Castorina

"Minha preocupação é não errar. Uma dia, em Zazá, o Jorge me disse ?Mamãe, não ficou bom, viu??. E eu: "Mas eu decorei tudo!". E ele: "Decorou demais, mamãe, este é o problema."

Chocolate com Pimenta (2003)

Matilde

"Numa cena, eu tinha de ser sexy, para seduzir o Cláudio Corrêa e Castro, e não conseguia. O Jorge mandou todo mundo sair e disse ?mamãe, faz só pra mim?. Que vergonha... Mas deu certo!"