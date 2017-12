Filha do criador de ‘Muppets’ comanda 'Doozers'

Enquanto os Muppets, que ficaram no ar na TV brasileira nos anos 1980 e 1990, só queriam saber de se divertir, seus parentes distantes passam os dias na labuta. Os Doozers, aquelas criaturas verdes da animação homônima, exibida pelo Discovery Kids, de segunda a sexta, às 9 horas, são a última geração de personagens imaginada por Jim Henson (1936-1990), criador dos bonecos manipulados que se tornaram desenho.

Em todos os episódios, os Doozers fazem grandes obras e constroem traquitanas para tornar o dia a dia mais dinâmico. "Eles estão sempre fazendo coisas positivas para o mundo. As ações deles são para melhorar a vida, como fazer com que as pessoas não precisem mais usar carros, por exemplo", explica Lisa Henson, filha de Jim Henson e CEO da empresa que leva o nome do pai.

Na imaginação do autor, as criaturas da animação medem 4 cm e vivem em um mundo subterrâneo, bem próximo dos humanos. Lá, fazem experimentos, porém, levando em conta a sustentabilidade. "Era uma ideia antiga do meu pai. Eles são personagens interessantes, pois fazem essas construções, criaram uma sociedade e uma filosofia de vida. Foram dois anos tentando achar o tom para eles. Nossa equipe ficou pensando no que as crianças poderiam aprender com o desenho", disse Lisa, em entrevista ao Estado por telefone.

Mesmo tendo desenvolvido Doozers para o mercado norte-americano, a executiva não acredita que o desenho se limite a questões de seu país. "Todas as nossas animações se adaptam bem internacionalmente. Doozers foi feito no Canadá. Não sei como ele é em brasileiro (sic), mas pode ser visto em qualquer lugar, até no Alasca. Queremos que seja universal", avalia ainda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de as criações da Jim Henson Company serem rentáveis por causa dos licenciamentos, como já aconteceu com os Muppets e Muppet Babies, Lisa garante que os produtos não são prioridade da empresa. "Não é tão automático assim. Nós não fabricamos os brinquedos. Se o desenho é popular, os fabricantes nos procuram e fazem os brinquedos", defende.

Antes de retomar o negócio da família, Lisa Henson trabalhou por menos de uma década como produtora de filmes e programas adultos, como o longa Crimes em Primeiro Grau (200o), estrelado por Morgan Freeman, e a série Kingdom Hospital (2004), baseada em textos de Stephen King e parte dos episódios dirigidos por Lars von Trier. "Mesmo nos grandes filmes, eu nunca fiquei muito distante do mercado. Voltei a trabalhar com o universo infantil depois de ter filhos. Talvez meu pai tenha me influenciado", acrescenta Lisa Henson.