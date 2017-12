Filha de Bill Cosby se junta à mãe na defesa do comediante

Uma das filhas de Bill Cosby defendeu o comediante contra alegações de mais de uma dezena de mulheres de que o astro do programa The Cosby Show abusou sexualmente delas há décadas. O comunicado foi feito nesta terça, 16.

Evin Cosby, de 38 anos, disse que Cosby "é o pai que você achava que conhecia", ecoando a declaração de sua mãe, Camille Cosby, que defendeu publicamente o marido pela primeira vez na segunda-feira. As declarações de Camille e Evin se debruçaram sobre a persona afável do comediante como o doutor Cliff Huxtable na famosa série The Cosby Show.

O comunicado divulgado por Evin, uma dos cinco filhos de Cosby, é a maior defesa que fez do pai em público. Ela já havia defendido ativamente seu pai no Facebook e criticado instituições, como a Spelman College, de Atlanta, que romperam com o comediante afro-americano.