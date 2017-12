Festa para trekkies de cinco gerações

Trekkies, os fãs da série são figuras estranhas. Sou um deles, então posso falar à vontade. Lembramos de nomes de episódios, personagens, raças alienígenas e tudo o que pertence ao universo criado por Gene Rodenberry e espalhado por quatro décadas, cinco séries de TV e 10 filmes que ajudaram a criar uma das franquias de maior sucesso da história da televisão. Todos os seriados e filmes já receberam caixas luxuosas em suas edições de DVD (algumas até podem ser transformadas em naves especiais - o que, numa boa, até para um trekkie é um pouquinho demais...). Mas se a marca Jornada nas Estrelas nos ensina alguma coisa é que o franchising, como o universo, não tem limites. E eis que chega agora uma nova caixa, Captain's Log. Cada disco é dedicado a um dos seriados - o original, A Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager e Enterprise. Em cada um deles, um episódio escolhido pelo ator que interpreta o capitão na série e outros dois eleitos pelo público como os melhores. É coisa de trekkie, sim. Mas as entrevistas, oferecidas como extra, nos lembram que o melhor trekkie é aquele que aprende a rir de si mesmo. E nos ajudam a entender as razões do sucesso da série.