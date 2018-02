Ferraço tenta matar Maria Paula Atendendo a pedidos do público, que queria um vilão de verdade em Duas Caras, Aguinaldo Silva vai transformar Marconi Ferraço (Dalton Vigh) em um monstro. A próxima do empresário será a tentativa de assassinato de Maria Paula (Marjorie Estiano). Com a ajuda de Bárbara (Betty Faria) o rapaz vai envenenar a ex-mulher, sem sucesso. Isso só servirá para aumentar ainda mais a raiva de Maria Paula.