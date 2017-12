Fernando é eliminado do BBB 8 com 62% dos votos

Fernando foi eliminado do Big Brother Brasil 8 com 62% dos votos do público. Thati e Natália também estavam no paredão com Fernando, que recebeu quatro votos dos participantes da casa. Ele foi indicado por Thatiana, Gyselle, Juliana e Marcos. Natália foi indicada pelo líder Marcelo, que também escolheu Thati para a disputa. Ela e Gyselle usavam uma luva vermelha e estavam, automaticamente, no paredão. Fernando ganhou antipatia do público depois que ficou com Natália e demonstrou ciúmes quando ela abraçava e conversava com outros participantes do programa durante algumas festas.