Fernanda Souza retorna para São Paulo em nova temporada do 'Vai Fernandinha'

A atriz e apresentadora Fernanda Souza realizou uma mudança dupla para São Paulo, sua cidade natal. Além de ter voltado a morar na capital paulista, ela gravou na Terra da Garoa a terceira temporada do seu programa para o Multishow, Vai Fernandinha, que retorna nesta segunda-feira, 9, com exibição de segunda a sexta-feira, às 22h30.

"Foi muito especial voltar à cidade depois de 18 anos", revela a atriz ao Estado. "Temos um skyline diferente do que tínhamos na paisagem do Rio de Janeiro, mas contamos com um pôr-do-sol incrível também."

No programa, além de realizar brincadeiras com seus convidados, Fernanda assume o lado de entrevistadora, o que ela confessa gostar bastante. "Faço um estudo gigantesco sobre todas as entrevistas que a pessoa já deu, de tudo que ela já fez", conta. "Durante a gravação, às vezes, o papo dura em torno de 1 hora e meia, mas no ar vai reduzido."

Para ela, a sua maior intenção com as entrevistas é humanizar os sempre famosos convidados, para se aproximar do público. "Além de entreter e levar humor e alegria, também quero que as pessoas de casa aprendam histórias com seus artistas preferidos, pessoas de quem há uma certa admiração."

++ Globosat criará conteúdo para o YouTube

Para a terceira temporada do programa, nomes como Pabllo Vittar, Cleo Pires, Karol Conka e Sandy já estão confirmados. "Há um estudo intenso para conseguirmos montar os assuntos que serão abordados e também queremos, de alguma forma, homenageá-los, com mimos especiais e exclusivos." Por isso, Fernanda adianta, algumas das atrações que vêm por aí na temporada. Com Claudia Raia, ela foi até uma joalheira para criarem, juntas, um escapulário. Com Sasha, ela montou pela primeira vez em seu programa um estúdio de tatuagem. Já para Luan Santana, ela foi até uma fábrica de perfumes para ajudar na criação de um aromatizador de ambientes.

"Tivemos entrevistas muito emocionantes. O programa é leve e divertido, mas, ao mesmo tempo, eu rio e me emociono muito fácil, deixo acontecer", revela.

No quesito diversão, os tradicionais jogos com os convidados foram renovados. "Temos brincadeiras clássicas e coisas novas relacionadas a cada convidado, dou meus pitacos também", conta. "É um trabalho intenso, mas bem gostoso de fazer para que o convidado se sinta à vontade de fazer o programa."

Com mais de 20 convidados, a terceira temporada de Vai Fernandinha estreia nesta segunda-feira, 22h30, no Multishow. Veja aqui o teaser da nova temporada.