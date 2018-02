Fernanda Montenegro ganha o Emmy de melhor atriz

A querida atriz Fernanda Montenegro ganhou na noite desta segunda-feira, em Nova York, o prêmio Emmy Internacional na categoria de melhor atriz por seu papel como Dona Picucha personagem do especial de fim de ano da TV Globo, Doce de Mãe, na 41ª edição da premiação.

A atriz, considerada um dos grandes nomes da teledramaturgia e do teatro nacional, ficou conhecida internacionalmente por seu trabalho no filme Central do Brasil (1998), dirigido por Walter Salles. Pelo papel, se tornou a primeira brasileira indicada ao Oscar. No especial de fim de ano Doce de Mãe, Fernanda Montenegro interpreta uma senhora de 85 anos que anuncia para seus quatro filhos que pretende se casar.

"Eu gostaria de dividir este Emmy com meus queridos diretores, Ana Luiza Azevedo e Jorge Furtado, com todo o elenco, meus amigos, e atores maravilhosos. Muito obrigado", disse a animada atriz, emocionada, e que usava um elegante vestido preto de veludo.

Falando à agência de notícias EFE , Fernanda disse que o segredo desse personagem, que lhe trouxe muita satisfação, é que ele é "uma lição de vida, de como envelhecer sem muito drama com senso de humor. Não é bobo nem é louco, é simplesmente uma mulher consciente sua idade está rindo de vida".