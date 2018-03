Férias, é o fim: vêm aí cenas inéditas

Fevereiro é mês de estreias e volta dos episódios inéditos na TV paga. A safra de séries que chega esta semana traz gêneros bem variados, de comédia a um novo super-herói nos moldes dos quadrinhos.

Baseada na vida real, S#*! My Dad Says - que estreia hoje, às 21 horas, na Warner - conta a história de Justin Halpern, que em 2009, aos 28 anos, viu-se obrigado a voltar para a casa do pai após terminar um namoro, ficar desempregado e se afundar em dívidas. Foi nesse cenário que Justin criou o perfil @shitmydadsays no Twitter, em que registrava tudo o que seu pai, Sam (um professor de medicina nuclear aposentado, de 72 anos, cheio de opiniões por vezes rabugentas) dizia.

Transportada para a TV pelos criadores de Will & Grace, a trama ganha vida com o ator William Shatner na pele de Ed, médico aposentado, de 72 anos, que casou três vezes e participou de três guerras, e por isso hoje tem reações um tanto extremistas. Seu filho, Henry, interpretado por Ryan Devlin, é quem terá a dura tarefa de amolecer o coração do velho.

Herói a assassino. Sexta-feira é dia de mais duas novas estreias. Na Universal, às 21h, o ex-ER Vince Faraday interpreta o ex-tira com pinta de galã David Lyons, em The Cape. Na trama, o moço se vê obrigado a fingir a própria morte após ser acusado por crimes que não cometeu. Mas, para continuar a lutar contra o crime e ter sua família de volta, assume a identidade do super-herói que o filho mais adora: o fictício The Cape.

Já na GloboSat HD, às 22h, a estreia da vez é a série francesa The Hunter, sobre o advogado Samuel Delaunay (Yannick Soulier) - na verdade um assassino de aluguel chefiado pela própria mãe.

A volta de novos episódios

The Middle

Segunda/Warner/21h30

Nesta semana, começa a segunda temporada da série, que foi um dos grandes sucessos de 2010. No primeiro episódio, Back to School, Frankie é acusada pela nova professora de Brick de superprotetora. Com isso, ela decide mudar e passa a alterar a rotina de sua família.

Estreias do Sony

Seg, qua, qui, sex e sab/Horário nobre

Depois de uma pausa, o Sony traz os episódios inéditos de nove séries exibidas pela emissora. A ver:

Hoje, às 21h, é a vez de Grey’s Anatomy, com o episódio Disarm. Às 22h, tem Private Practice.

Na quarta-feira, às 22h, Desperate Housewives volta com o episódio Pleasant Little Kingdom.

Quinta, dia 10, às 21h, hora de novos capítulos de Cougar Town. Às 21h30, tem Community, e às 22h, do 5º ano de 30 Rock.

Sexta, a dobradinha fica com Ordinary Family, às 21h, e a continuação da última temporada de Medium. Para fechar, às 22h30, vem safra inédita da 2ª temporada de Parks & Recreations.

House

Quinta/Universal/22h

A sétima temporada de House vai recomeçar a partir do oitavo episódio, Small Sacrificies. Nele, a equipe cuida do caso de um homem religioso que dá entrada no hospital depois de vomitar sangue. Além disso, Taub acha que sua mulher o trai e Wilson surpreende a todos.