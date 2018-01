Fenômeno mundial, a russa 'Masha' estreia no SBT dia 30 Exibida por breve período na TV Cultura, no ano passado, a animação russa Masha e o Urso, fenômeno mundial que soma mais de 16 bilhões de views no YouTube e está no ar em 180 canais do mundo todo, estreia no SBT dia 30. Representada no Brasil pela Dogs Can Fly, a bonequinha também é vista aqui pelos canais pagos Cartoon e Boomerang, da Turner, mas pela primeira vez encontra uma janela comercial na TV aberta, já com uma fila de produtos licenciados. O SBT é a última remanescente com grade infantil diária no segmento aberto comercial. Embora os demais canais tenham aberto mão do nicho infantil, delegando a tarefa à TV paga, o saldo de assinantes no Brasil mal alcança um terço da população.