Feira mundial de TV endossa fôlego a plataformas gigantes

Ou cale-se para sempre. Camila Morgado se prepara para virar Penélope, personagem do filme Bem Casados, de Aluízio Abranches. Ela volta a fazer par com Alexandre Borges, com quem esteve em Avenida Brasil, para destruir um casamento alheio, já na cerimônia. Estreia dia 3/12.

Domingas, personagem de Maeve Jinkings em A Regra do Jogo, ainda há de apanhar muito do marido, o abominável Juca, vivido por Osvaldo Mil. A indignação do público com as humilhações a que ele submete a mulher fazem do casal um dos grandes sucessos da novela das 9 da Globo.

Ainda em A Regra do Jogo, está agendada para 17 de outubro a morte de Djanira, personagem de Cássia Kis. A cena fechará o capítulo de sábado, dia em que o gancho – suspense que retém a expectativa do público para o capítulo seguinte – tem de ser mais forte, resistindo até a 2ª feira.

E a Record continua fazendo estrago na audiência da Globo com Os Dez Mandamentos. Em Belém, região onde a emissora tem os melhores índices do País, o placar da história bíblica já chega a 30 X 17 pontos. No Rio, a média tem alcançado 23 pontos.

Tadeu Schmidt e Poliana Abritta vão virar desenho animado. Calma, é só para o Fantástico deste domingo. Em nome dos 80 anos de Mauricio de Sousa e da véspera do Dia das Crianças, o casal será transformado em toys da Turma da Mônica.

O pique-pique ao cartunista justificará a presença de Mônica, Cebolinha e Magali, em versão animada, no estúdio do programa.

'Retorno da Educação' é campanha que o Canal Futura lança no dia 15, com técnicas de microfotografia: em stop motion, miniaturas interagem em ambientes reais, como formiguinhas da construção do saber.

Conselho Tutelar, boa série da Record, de Marco Borges e Carlos de Andrade, tem sua 2ª temporada programada para janeiro.

Com os estúdios montados para as gravações em andamento do Masterchef Júnior, a Band anuncia detalhes do programa à imprensa no dia 13.