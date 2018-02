'Fear the Walking Dead' compartilha primeira cena da série; assista

Fear the Walking Dead - um spin off de The Walking Dead que pretende abordar o início do apocalipse zumbi "pela lenta de uma família problemática - estreia na TV, simultaneamente no Brasil e no mundo, no próximo domingo, 23, pelo canal AMC. O canal divulgou a primeira cena da nova série, veja:

A série é estrelada por Kim Dickens (Gone Girl) fazendo o papel da Madison, Cliff Curtis (Missing, Gang Related) como Travis, Frank Dillane (Harry Potter e o Enigma do Príncipe) como Nick, e Alycia Debman-Carey (Into the Storm) como Alicia.

O cenário da série é a cidade de Los Angeles, onde surgiram os primeiros sintomas do surto que varreu o mundo. A série é uma das que surgiram ou se consolidaram neste ano com o tema "apocalipse".