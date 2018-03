Fatso, o gatinho dos teclados

O vídeo é de 1987. Fatso, um simpático e rechonchudo gatinho, está em frente a um teclado. Atrás dele, segurando suas patinhas, está seu dono. Fatso vira uma marionete e tira uma melodia grudenta do teclado. Nem é tão engraçado, mas acredite: trata-se da mais nova modinha da internet (meme) do momento. Fatso agora é o "keyboard cat", um personagem que tira sarro de algum vídeo que traga alguma cena constrangedora e digna de videocassetada. A imagem da trapalhada sempre aparece no início e daí entra Fatso tocando o piano. O resultado é muito, mas muito divertido - principalmente porque o bichano faz umas caretas engraçadas quando "toca" e também porque o ato falho é exibido em looping e em câmera lenta. Para encontrar esses vídeos é só procurar por "play him off, keyboard cat". Abaixo, uma seleção dos melhores!