Fátima e Sueli terão direito a vestidos de noiva no fim de 'Tapas e Beijos'

Postura em campo. Maria Casadevall não se acanha com o salto alto: pronta para gravar como a sofisticada Margot, a atriz parou no campo do Palmeirinha, na cidade cenográfica de Paraisópolis, e investiu no chute, sem abandonar a bolsa do ombro e o roteiro nas mãos.

O cofre do ‘Masterchef Brasil’ continua engordando. A TAM acaba de fechar acordo com a Band para os três últimos episódios desta temporada, no ar a partir desta terça. A empresa levará o(a) vencedor(a) do programa a Paris, para o curso na Cordon Bleu, um dos prêmios do reality.

Com ação da agência Y&R, um filme de 30 segundos e uma série de vinhetas anunciarão todas as regalias da ida e volta à França, pela classe Premium Business.

Afeto. Apesar (ou talvez por isso mesmo) de todas as dificuldades enfrentadas por Babilônia, novela submetida a uma série de reformas para tentar contemplar o gosto médio da audiência, os atores se despediram da novela das 9 em clima de grandes amigos, muitas fotos em selfie e promessas de reencontros. Digno de um expediente que, para eles, deixará saudades.

Babilônia termina com média nacional próxima a 26 pontos – esse era o saldo até 26/8, que pouco deve se alterar até o capítulo de hoje, reprise do final. A novela tira de Em Família (31,4 pontos) o recorde negativo do horário.

Em todo caso, Império, com toda a repercussão que teve, somou 33,8 pontos de saldo nacional, segundo o Ibope, sendo a 3.ª novela das 9 de menor audiência da história da Globo, sinal de que esse pode ser o patamar real de expectativas da casa para os tempos atuais.

Insensato Coração (2011), última novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, somou 37,1 pontos de média. O recorde dos últimos anos está com Avenida Brasil (2012), que chegou a 41,5.

O chef Carlos Bertolazzi reaparece hoje no SBT, no horário que lhe cabia até o mês passado, como convidado do Bake Off Brasil.

Enquanto isso, a Fremantle e a Formata já aquecem a seleção de candidatos e pré-produção para uma terceira temporada do Cozinha Sob Pressão, para outubro.

14 horas semanais, ou duas horas diárias de programação, é o volume que a Disney ocupará no SBT, a partir desta segunda, sob o sistema de locação de horário e o batismo ‘Mundo Disney’

“A Globo chega pra você e fala: ‘Ah, vem trabalhar na Globo. Porque lá tem tudo e o SBT não tem nada’ e aí vocês vão. Vocês são traidores”

Silvio Santos A LARISSA MANOELA, PROTAGONISTA DA NOVELA DO SBT, EM SEU PROGRAMA, AMANHÃ