Fashion week novelas Aproveitando esse clima de semana da moda em São Paulo, fomos atrás do que está fazendo sucesso entre as telespectadoras nas novelas. A pedida da vez são os óculos, principalmente em Duas Caras. A trama das 9 da Globo mais parece uma propaganda de ótica, tamanho o número de cenas com personagens com óculos escuros. Entre os mais pedidos na central de atendimento ao telespectador da Globo, o CAT, estão os modelos usados pela personagem de Alinne Moraes. Na opinião do público, a vilã Silvia manda bem em acessórios em geral. O modelo de óculos da personagem que faz mais sucesso é um marrom, da Lunetterie. Suzana Vieira também não fica atrás. Os óculos com hastes prateadas da personagem dela (Branca) também estão entre os mais pedidos no CAT da Globo. Já quando o assunto é esmalte, a personagem Beatriz, de Priscila Fantin, em Sete Pecados, é quem dita moda. As cores Rubi e Rebu usadas pela atriz viraram sensação entre as telespectadoras.