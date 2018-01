Fashion week das novelas

Ela é má, surtada e ainda afoga criancinhas. Mas que a vilã Sílvia, de Alinne Moraes, mata as mulheres de inveja com as suas roupas e acessórios, ah, isso ninguém pode negar. A maluca de Duas Caras é elegante e campeã de solicitações na Central Globo de Atendimento ao Telespectador, o CAT. Entre os itens mais pedidos estão as pulseiras de elos dourados da personagem, dois dos seus óculos escuros e informações sobre a cor e corte de seu cabelo. Outro item cobiçado pelas telespectadoras da trama das 9 da Globo são os robes estampados de Júlia (Débora Falabella) e os vestidos japoneses de Bárbara (Betty Faria). Esse último, campeão de pedidos. E, apesar de muitas críticas, a personagem Branca (Suzana Vieira) é bem copiada pelo público. Muita gente liga na Globo querendo saber onde encontrar os óculos escuros com hastes prateadas e o relógio branco que são marcas registradas da personagem. Por incrível que pareça, tem muita espectadora também querendo saber qual é a cor e a marca da tintura de cabelo de Branca. Isso sem contar os esmaltes da loira, que fazem um tremendo sucesso.